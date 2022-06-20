محمود علاء يخوض المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي

خاض محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي الخاص الموضوع له من قبل الجهاز الطبي بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، من أجل التعافي من الإصابة التي يعاني منها في أنكل القدم ، والتي تعرض لها مع منتخب مصر خلال الأجندة الدولية الأخيرة.

وقام علاء بالجري حول الملعب في بداية الفقرة التأهيلية وذلك على هامش تدريب الفريق اليوم الإثنين بملعب عبداللطيف أبورجيلة، ثم خاض بعدها تدريبات متنوعة تحت إشراف أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال بالفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي الأربعاء المقبل في الجولة 22 للدوري.

وكان الزمالك قد تعادل مع الأهلي أمس 2-2 في الجولة 20 (المؤجلة) من الدوري ليواصل الحفاظ على صدارة البطولة بـ 45 نقطة.