الإحصاء: الأوروبيون أكبر نسبة من العمال الأجانب بالقطاع الحكومي في 2021

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الإثنين، النشرة السنوية للعاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام/ الأعمال العام عام 2021.

وقال الجهاز إن الدول الأوروبية تمثل العدد الأكبر من إجمالي عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام/ الأعمال العام عام 2021، حيث بلغ 922 أجنبيا بنسبة 54.7٪، تليهـا الـدول الآسيوية (غير العربية) بعدد 418 أجنبيا بنسبة 24.8٪، بينما تمثل الدول الإقيانوسية (أستراليا ـ نيوزيلاندا ـ غينيا الجديدة،.. إلخ) أقل الأعداد حـيث بلـغ عددهم 49 أجنبيا فـقط بنسبة 2.9٪.

وأضاف أن الأجانب الحاصلين على مؤهل جامعي يمثلون العدد الأكبر حيث بلغ 1329 أجنبي بنسبة 78.8٪ ، يليهم الحاصلين على مؤهل أعلى من الجامعي بعدد 253 أجنبي بنسبة 15٪، بينما يمثل الأخصائيـون (أصحاب المهن العلمية) العدد الأكبر حيث بلغ 1108 أجانب بنسبة 65.7٪، يليهم كبار المسئولين والمديرون بعدد 474 أجنبيا بنسبة 28.1٪، يليها الفنيون ومساعدو الأخصائيين حيث بلغ عددهم 56 أجنبيا بنسبة 3.3٪ من إجمالي عدد الأجانب.

ويمثل العاملون الأجانب بالقطاع العام العدد الأكبر، حيث بلغ عددهم 897 أجنبيا بنسبة 53.2٪ (معظمهم يعملـون بالشركة القابضة للغازات الطبيعية) يليهم العـاملين الأجانب بالهيئات العامة بعدد 472 أجنبيا بنسبة 28٪ (معظمهم يعملون في الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة الوطنية للإعلام (اتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقاً)، بينما بلغ عدد الأجانب الذين قاموا بتجديد التعاقد للعمل في القطاع الحكومي والقطاع العام 1102 أجنبي 65.3%، في حين بلغ عدد المتعاقدين لأول مرة 585 بنسبة 34.7% عام 2021.