حرائق غابات في 3 مقاطعات إندونيسية رغم موسم الأمطار

تلقت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا تقارير عن نشوب حرائق غابات في ثلاث مقاطعات، وهي آتشيه ورياو وكاليمانتان الوسطى، بينما لا تزال أجزاء من البلاد تشهد موسم الأمطار.

وتم الإبلاغ عن الحرائق لأول مرة في غرب أتشيه ولم يتم إخمادها بشكل كامل حتى الآن، حسب وكالة "أنتارا نيوز" الإندونيسية للأنباء اليوم السبت.

وأثرت الحرائق في غرب أتشيه على حوالي 1.5 هكتار.

وتعرضت جهود مكافحة الحرائق لعراقيل بسبب الرياح القوية وقلة مصادر المياه البعيدة عن موقع الحرائق، فيما تواصل فرق الإطفاء العمل لإخماد الحرائق وتبريد المنطقة المتضررة.

وتم تنفيذ عمليات مكافحة الحرائق على الأرض من قبل فرق محلية مشتركة للسيطرة عليها ومنع انتشارها.