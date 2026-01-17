 حرائق غابات في 3 مقاطعات إندونيسية رغم موسم الأمطار - بوابة الشروق
السبت 17 يناير 2026 11:29 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار حسام حسن في الإدارة الفنية للمنتخب؟
النتـائـج تصويت

حرائق غابات في 3 مقاطعات إندونيسية رغم موسم الأمطار

د ب أ
نشر في: السبت 17 يناير 2026 - 11:07 ص | آخر تحديث: السبت 17 يناير 2026 - 11:07 ص

تلقت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا تقارير عن نشوب حرائق غابات في ثلاث مقاطعات، وهي آتشيه ورياو وكاليمانتان الوسطى، بينما لا تزال أجزاء من البلاد تشهد موسم الأمطار.

وتم الإبلاغ عن الحرائق لأول مرة في غرب أتشيه ولم يتم إخمادها بشكل كامل حتى الآن، حسب وكالة "أنتارا نيوز" الإندونيسية للأنباء اليوم السبت.

وأثرت الحرائق في غرب أتشيه على حوالي 1.5 هكتار.

وتعرضت جهود مكافحة الحرائق لعراقيل بسبب الرياح القوية وقلة مصادر المياه البعيدة عن موقع الحرائق، فيما تواصل فرق الإطفاء العمل لإخماد الحرائق وتبريد المنطقة المتضررة.

وتم تنفيذ عمليات مكافحة الحرائق على الأرض من قبل فرق محلية مشتركة للسيطرة عليها ومنع انتشارها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك