أمريكا تتحرك لتوسيع ترخيص «شيفرون» لإنتاج النفط في فنزويلا

قال وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، الجمعة، إن الولايات المتحدة تتحرك بأسرع ما يمكن لتوسيع إطار الترخيص الممنوح لشركة "شيفرون" لإنتاج النفط في فنزويلا.

وأوضح رايت، أن الولايات المتحدة تخطط للسماح لـ "شيفرون" بتعويض الحكومة الفنزويلية نقدا، بدلا من النفط الخام، ما سيتيح للشركة بيع كل النفط الذي تنتجه في البلاد.

وأضاف في مقابلة قصيرة بمقر وزارة الطاقة الأميركية: "بذلك سيصبحون، وبشكل فوري، مسوقا آخر للخام أيضا".

وذكر رايت أن "الولايات المتحدة تحصل الآن على سعر أعلى بكثير للنفط"، موضحا أنه قبل القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، كانت فنزويلا تحصل على ما يقرب من 31 دولارا للبرميل، ما يعكس متوسط سعر خام "برنت" البالغ 60 دولارا للبرميل ناقص 29 دولارا.

وتابع: "الآن يمكننا بيع هذا الخام اليوم بخصم يقارب 15 دولارا، لذا سيحصلون على 45 دولارا مقابل الخام"، مؤكدا أن الولايات المتحدة تضع عائدات مبيعات النفط في حسابات مصرفية قطرية تسيطر عليها الحكومة الأمريكية، بحسب وكالة رويترز للأنباء .

ترخيص "شيفرون"



وتدفع "شيفرون"، تبعا لترخيصها الحالي، رسوم امتياز وضرائب للحكومة الفنزويلية بالنفط بدلا من النقد، ما يقلل فعليا ما يمكنها تصديره إلى نحو 50% من الخام الذي تنتجه في البلاد.

وتعمل إدارة الرئيس دونالد ترامب على إعادة تنشيط قطاع النفط الفنزويلي، بعد الإطاحة بمادورو من السلطة في وقت سابق من هذا الشهر.

وذكر ترامب أن الولايات المتحدة ستدير صناعة النفط الفنزويلية وتتولى مسئولية مبيعات النفط للبلاد، فيما أعلنت واشنطن عن خطط لتسويق ما يصل إلى 50 مليون برميل من النفط الفنزويلي العالق.

وكانت "رويترز"، ذكرت هذا الأسبوع، أنه من المتوقع أن تحصل الشركة، التي تتخذ من هيوستن مقرا لها، قريبا على ترخيص موسع في فنزويلا يسمح بزيادة الإنتاج والصادرات من البلاد.