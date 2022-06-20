تفقد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، لجان امتحانات الثانوية العامة في عدد من مدارس مدينة العريش.

ويأتي ذلك للاطمئنان على حسن سير الامتحانات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، إلى جانب توفير كل احتياجات الطلاب باللجان لتيسير آدائهم الامتحانات.

وأكد المحافظ، انتظام سير الامتحانات دون شكاوى، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، حيث تم تطهير وتعقيم اللجان قبل بدء الامتحانات وتوقيع الكشف الطبي على الطلاب قبيل دخول اللجان، إلى جانب تواجد طبيب وزائرة صحية بالمدارس التي بها لجان للثانوية العامة، وكذا تواجد سيارة إسعاف بمحيط تلك اللجان.

وقال المحافظ، إن إجمالي عدد الطلاب يبلغ 3176 طالبًا وطالبة "478 بالشعبة الأدبية، و2369 بالشعبة العلمية علوم، و329 بالشعبة لعلمية رياضيات"، موزعين على 16 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.

ولفت إلى أنه يبلغ عدد طلاب إدارة العريش التعليمية 1976 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحانات في 7 لجان، وعدد طلاب إدارة بئر العبد التعليمية 717 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحانات في 5 لجان.

وأشار المحافظ، إلى أن عدد طلاب إدارة الشيخ زويد التعليمية يبلغ 260 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحانات في لجنتين، وعدد طلاب إدارة رفح التعليمية 164 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحانات في لجنة واحدة، وعدد طلاب إدارتي الحسنة ونخل يبلغ 62 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحانات في لجنة واحدة.

وأكد المحافظ، متابعة غرفة عمليات المحافظة سير وانتظام الامتحانات وحل أية مشكلات طارئة بالتنسيق مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم وغرف العمليات بمجالس المدن.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم تجهيز وإعداد اللجان وتزويدها بكل الاحتياجات اللازمة لأداء الطلاب للامتحانات في سهولة ويسر، إلى جانب تجهيز الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين، والملاحظين بمختلف الإدارات التعليمية وتزويدها بالوسائل المعيشية المناسبة.

ولفت المحافظ، إلى وصول كتيب المفاهيم لجميع الطلبة وسيتم توزيعه قبل بداية الامتحانات المضافة للمجموع يوم الأحد المقبل، بجانب إعداد تعليمات لكيفية استخدام كتيب المفاهيم.

من جانبه أكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء تشكيل لجنة ثلاثية وغرفة عمليات مركزية للتواصل الدائم على مدار الساعة مع رؤساء اللجان لحصر ‏البيانات الخاصة بالطلاب، وسرعة التدخل حال حدوث أي طارئ أو مشكلات من شأنها أن تخل أو تعطل العملية الامتحانية.

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وأشار وكيل الوزارة، إلى أن كل اللجان الامتحانية في شمال سيناء مراقبة بالكاميرات بواسطة غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم تحسبا لرصد أي ‏محاولات للغش أو حدوث أي تجاوزات قد تخل بأعمال الامتحانات.