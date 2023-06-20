تقرير: هانتر بايدن يواجه 3 اتهامات فيدرالية جديدة

أفادت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية بأن هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، يواجه 3 اتهامات فيدرالية جديدة، بينها جرائم ضريبية.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن الابن الأول وجهت له اتهامات بارتكاب جرائم ضريبية، بالإضافة إلى الكذب بنموذج شراء سلاح فيدرالي بشأن إدمانه للمخدرات.

وتأتي الاتهامات، التي أوردتها شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية أولا، في ختام تحقيق استمر 5 سنوات مع بايدن (53 عامًا)، والذي ركز على الأموال التي حصل عليها من المصالح التجارية في الخارج.

وأعلن هانتر بايدن بعد فترة وجيزة من فوز والده في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، عن إجراء مكتب المدعي العام بولاية ديلاوير بقيادة ديفيد فايس تحقيق بشأن "أنشطته الضريبية".

وأفادت تقارير إعلامية الشهر الماضي بأن فايس قريب من اتخاذ قرار الاتهام في القضية بعدما التقى فريق الابن الأول القانوني مع مسؤولي وزارة العدل نهاية أبريل.