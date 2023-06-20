وزير الحج السعودي: المملكة انتهت من التسهيلات لخدمة الحجاج من 160 دولة

أكد وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة، أن المملكة عملت كل التسهيلات لخدمة 2 مليون حاج من 160 دولة.

وقال الربيعة، إن "المملكة العربية السعودية حكومة، وشعبا تتشارك قدسية هذه الفريضة وتسهيلها لكل ضيوف الرحمن، وترحب بهم في أكبر تجمع إسلامي عبر التاريخ، بأكثر من 2 مليون حاج قادمين من أكثر من 160 دولة حول العالم"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضاف الربيعة، في مقطع فيديو عبر الحساب الرسمي لوزارة الحج والعمرة عبر موقع "تويتر" للتواصل، اليوم الإثنين: "المملكة عملت على كافة التسهيلات لخدمة ضيوف الرحمن عبر شبكة الطرق والقطارات وحافلات النقل الترددي والبنية التحتية المتكاملة".

وأعلنت السعودية، في يناير الماضي، أنها ستسمح للمسلمين بأداء فريضة الحج هذا العام من دون أي قيود على عدد الحجاج وأعمارهم.

وبلغ عدد الحجاج العام 2019 نحو 2.5 مليون حاج، ومن المقرر أن يبدأ موسم هذا العام في الأسبوع الأخير من يونيو ويمتد إلى الأيام الأولى من يوليو.