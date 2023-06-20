استشهاد شاب فلسطيني خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم

استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت مساء الإثنين، في قرية حوسان غرب بيت لحم، جنوب الضفة الغربية.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي مقتضب، نبأ استشهاد الشاب زكريا محمد زكريا الزعول (٢٠ عامًا) برصاص الاحتلال الحي في الرأس، في بلدة حوسان.

وتركزت المواجهات في منطقة المطينة على المدخل الشرقي للقرية، وأطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما اسفر عن اصابة شاب بعيار ناري في الرأس ونقل الى المستشفى لتلقي العلاج، حيث اعلن عن استشاده لاحقا.

وفي تطور لاحق أفادت مصادر أمنية، بأن شابين آخرين اصيبا برصاص الاحتلال، احدهما بالرقبة والآخر في البطن، بينما تم اعتقال احد الشبان لم يتم التعرف على هويته .



