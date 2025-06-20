إنقاذ المئات من قوارب المهاجرين جنوب جزيرة كريت اليونانية

ذكرت قناة إذاعية محلية، اليوم الجمعة، أن خفر السواحل اليوناني أنقذ من خلال العديد من العمليات ، مئات المهاجرين من محنة في البحر، جنوب جزيرة كريت .

ونقلت قناة (إي.آر.تي نيوز) الإذاعية اليونانية عن خفر السواحل قوله إنه تم إنقاذ حوالي 700 شخص من قوارب قادمة من ليبيا.

وتردد أن القوارب كانت تنجرف في المياه الدولية وغير قادرة على المناورة.

وخضع العديد من المهاجرين، الذين تم إنقاذهم صباح اليوم الجمعة لفحوصات طبية، فيما كان يتم التحقق من هوياتهم. وسيتم نقلهم بعد ذلك إلى معسكرات تسجيل في البر الرئيسي، طبقا لما ذكره صحفيون محليون.

ومن جهة أخرى ذكرت وكالة أسوشيتد برس(أ ب) اليوم الجمعة إنه تم إنقاذ المهاجرين الليلة الماضية وفي وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة من قاربي صيد خشبيين، تم العثور عليهما يبحران على بعد أميال من أقصى جنوب اليونان، طبقا لما ذكره خفر السواحل في البلاد.

وتم رصد قارب الصيد الأول، الذي كان يقل 352 شخصا، الليلة الماضية على بعد حوالي 30 ميلا بحريا(35 ميلا و55 كيلومترا) جنوب جزيرة جافدوس الصغيرة، حسب ما ذكره خفر السواحل.

وأنقذت سفينة تابعة لوكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتيكس) الركاب بمساعدة قارب دورية تابع لخفر السواحل وأربع قوارب أخرى.

وتم العثور على القارب الثاني على بعد 50 ميلا بحريا(حوالي 60 ميلا و90 كيلومترا) جنوب جزيرة كريت على متنه 278 شخصا.

وقامت سفينة شحن عابرة تحمل علم البرتغال بانتشال الركاب . وفي الحالتين، تم نقل المهاجرين إلى جزيرة كريت.

ولم يكن هناك أي معلومات فورية بشأن جنسيات الأشخاص الذين كانوا على متن القاربين الخشبيين.

يشار إلى أنه على مدى الأسابيع الماضية، وصلت أعداد أكبر من المهاجرين إلى شواطئ جزيرة كريت.

وتعد ليبيا واحدة من نقاط العبور للمهاجرين غير الشرعيين في طريقهم عبر البحر الأبيض المتوسط في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا بحثا عن حياة أفضل.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، توفي العام الماضي قرابة ألفي مهاجر خلال رحلتهم في قوارب متاهلكة في البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا.