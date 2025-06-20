الاتحاد الأوروبي: تصرفات إسرائيل في قطاع غزة تنتهك المبادئ التي تم وضعها للتعاون معنا

الأكثر قراءة
أسرة إيمان المصرية المعثور على جثتها في غابات ألمانيا لـ الشروق: وجدوها مدفونة بلبس البيت
زيادة رسوم استخراج جواز السفر الأساسي إلى 500 جنيه بداية من أول يوليو المقبل
الساعة بـ10 جنيهات.. محافظ القاهرة يطبق أول نظام حوكمة لمنظومة السايس بالعاصمة
نتنياهو: واجهنا عالما عربيا موحدا وفرقناه تدريجيا
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
ما توقعاتك لمعارك إسرائيل مع إيران؟
سوف تتطور لمواجهة أوسع
ستنتهي سريعا بالعودة للمفاوضات
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من دبلوماسيين أوربيين أن تصرفات إسرائيل في قطاع غزة لا تتوافق مع المبادئ التي تم وضعها للتعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي، وذلك وفقا لمراجعة داخلية للاتحاد الأوروبي تم تبادلها مع الدول الأعضاء.