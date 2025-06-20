الاتحاد الأوروبي: تصرفات إسرائيل في قطاع غزة تنتهك المبادئ التي تم وضعها للتعاون معنا

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من دبلوماسيين أوربيين أن تصرفات إسرائيل في قطاع غزة لا تتوافق مع المبادئ التي تم وضعها للتعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي، وذلك وفقا لمراجعة داخلية للاتحاد الأوروبي تم تبادلها مع الدول الأعضاء.