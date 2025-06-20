 الاتحاد الأوروبي: تصرفات إسرائيل في قطاع غزة تنتهك المبادئ التي تم وضعها للتعاون معنا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاتحاد الأوروبي: تصرفات إسرائيل في قطاع غزة تنتهك المبادئ التي تم وضعها للتعاون معنا

بروكسل - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 20 يونيو 2025 - 6:14 م | آخر تحديث: الجمعة 20 يونيو 2025 - 6:14 م

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من دبلوماسيين أوربيين أن تصرفات إسرائيل في قطاع غزة لا تتوافق مع المبادئ التي تم وضعها للتعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي، وذلك وفقا لمراجعة داخلية للاتحاد الأوروبي تم تبادلها مع الدول الأعضاء.

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