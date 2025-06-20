لاكروا يُؤكد الدور المحوري لليونيفيل في الحفاظ على الاستقرار الدائم في جنوب لبنان

اختتم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جان بيير لاكروا، اليوم الجمعة، زيارته إلى لبنان، مؤكدا الدور المحوري لقوات "اليونيفيل" في الحفاظ على الاستقرار الدائم في جنوب البلاد.

وأعلنت اليونيفيل، في بيان مساء اليوم، أن لاكروا التقى خلال زيارته كبار المسئولين اللبنانيين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى لبنان، وقيادة اليونيفيل، وزملائه من قوات حفظ السلام.

وزار لاكروا، "بعض المناطق اللبنانية القريبة من الخط الأزرق، والتي كانت الأكثر تضرراً من النزاع الأخير، وعاينها بنفسه. كما تفقّد، على متن سفينة تابعة لقوة اليونيفيل البحرية، منطقة العمليات البحرية قبالة ساحل الناقورة".

كما أشار إلى "الطبيعة الدقيقة للهدوء النسبي الحالي على طول الخط الأزرق"، مشدداً "على أهمية الحفاظ عليه وتعزيزه، لا سيما في ضوء التطورات الإقليمية المثيرة للقلق".

وفي اجتماعاته مع المسؤولين اللبنانيين، أكّد لاكروا "على الدور الحيوي لليونيفيل - جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة اللبنانية - في الحفاظ على تفاهم وقف الأعمال العدائية ودفع تنفيذ القرار 1701 قدماً".