 النيجر.. مسلحون يقتلون 34 جنديا ويصيبون 14 آخرين - بوابة الشروق
الجمعة 20 يونيو 2025 3:36 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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النيجر.. مسلحون يقتلون 34 جنديا ويصيبون 14 آخرين

د ب أ
نشر في: الجمعة 20 يونيو 2025 - 2:40 م | آخر تحديث: الجمعة 20 يونيو 2025 - 2:40 م

قتل مسلحون 34 جنديا وأصابوا 14 آخرين غربي النيجر قرب الحدود مع مالي وبوركيا فاسو، حسبما ذكرت وزارة الدفاع.

وقالت الوزارة في بيان إن الهجوم وقع في الساعة التاسعة صباحا أمس الخميس في منطقة بانيبانجو، ونفذه مسلحون باستخدام ثماني مركبات وأكثر من 200 دراجة نارية.

وذكرت الحكومة أن قواتها قتلت العشرات من منفذي الهجوم الذين وصفتهم بأنهم "إرهابيون"، مضيفة أنه يتم إجراء عمليات بحث برية وجوية للعثور على مسلحين آخرين.

وتكافح النيجر، وجارتاها بوركينا فاسو ومالي، حركة تمرد من قبل جماعات جهادية منذ أكثر من عقد، بعضها متحالف مع تنظيمي القاعدة وداعش.


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