مدير وكالة الطاقة الذرية: إسرائيل تسببت بتدهور الأمن النووي لإيران

جروسي حذر من خطورة استهداف محطة بوشهر النووية نظرا لاحتوائها آلاف الكيلوجرامات من المواد النووية

قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، إن الهجمات الإسرائيلية على المنشآت النووية في إيران تسببت في تدهور الأمن النووي للبلاد، داعيا إلى عدم استهداف تلك المنشآت.

جاء ذلك في كلمة عبر الإنترنت الجمعة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي تحت بند "التهديدات التي تواجه السلم والأمن الدوليين".

وأوضح أن الهجمات الإسرائيلية على المنشآت النووية في إيران تسببت في تدهور "مفاجئ" في الأمن النووي لإيران، وأنه لم يسجل أي تسرب إشعاعي حتى الآن.

وذكر جروسي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تراقب عن كثب وضع المنشآت النووية، وأنها قادرة على التدخل في أي حادث نووي.

ولفت إلى أن محطة بوشهر النووية هي الموقع النووي الذي قد تكون عواقب أي هجوم محتمل فيه "الأكثر خطورة" نظرا لاحتوائها آلاف الكيلوجرامات من المواد النووية.

وحذر غجوسي من أن أي هجوم على محطة بوشهر النووية سيتسبب في انبعاثات هائلة من الإشعاع في البيئة.

ومنذ 13 يونيو تشن إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.