ترامب: شركة أنثروبيك لم تعد تهديدا للأمن القومي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع برنامج «ذي أكسيوس شو» الذي يبثه موقع أكسيوس الإخباري إنه ربما كان ينظر إلى شركة الذكاء الاصطناعي (أنثروبيك) على أنها تهديد للأمن القومي في الأسبوع الماضي، لكنه لم يعد يرى ذلك الآن.

وكان من المقرر أن يجتمع كبار الموظفين الفنيين في أنثروبيك مع مسؤولين في إدارة ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع لمناقشة خلاف حول وصول الأجانب إلى نموذجي الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدما لدى الشركة، وهما (فابل 5) و(ميثوس 5).

وعطلت الشركة في الأسبوع الماضي وصول جميع المستخدمين إلى هذين النموذجين بعد أن أمر ترامب أنثروبيك بمنع الأجانب من الوصول إليهما، وفق وكالة روتيرز.

وعندما سئل ترامب بشأن ما إذا كان ينظر لشركة أنثروبيك، أو لرئيسها التنفيذي داريو أمودي، على أنهما تهديد للأمن القومي، قال: "ليس الآن، لكن كان ذلك قبل أسبوع".

وصرح ترامب بأن أمودي استجاب "بسرعة كبيرة" و"بشكل مسؤول" لتوجيهات الإدارة الأمريكية بشأن مراقبة الصادرات.

والتقى ترامب، قادة دول مجموعة السبع الآخرين وكبار مسئولي شركات التكنولوجيا، بمن فيهم أمودي، في قمة المجموعة التي عقدت في فرنسا هذا الأسبوع.

وذكر موقع أكسيوس أن ترامب لم يستبعد استخدام صلاحيات الطوارئ، بموجب قانون الإنتاج الدفاعي، ضد أنثروبيك.

وقال ترامب عن قانون الإنتاج الدفاعي: "أملك صلاحية استخدام الكثير من الأمور. لكنني لست متأكدا من أنني مضطر لفعل ذلك".

وردًا على طلب للتعليق على مقابلة ترامب، قال متحدث باسم أنثروبيك: "نحن ممتنون للإدارة على الشراكة المستمرة في العمل لحل هذه المسألة في أسرع وقت ممكن".

وأضاف: "ما زلنا ملتزمين بالعمل معهم جنبا إلى جنب لتحقيق أهدافنا المشتركة المتمثلة في حماية البنية التحتية بالغة الأهمية وضمان ريادة الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي".