الرئيس التنفيذي: أبل تعتزم زيادة الأسعار بسبب نقص رقائق الذاكرة

قال تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة أبل في مقابلة مع صحيفة وول ستريت ​جورنال إن الشركة تخطط لرفع أسعار منتجاتها ‌لتعويض تداعيات ارتفاع تكاليف رقائق الذاكرة والتخزين.

وأجبرت الزيادة الكبيرة في الطلب المدفوع بالذكاء الاصطناعي من مراكز البيانات ​شركات الإلكترونيات الاستهلاكية على الدخول في ​منافسة شرسة على الإمدادات المتضائلة للمكونات الرئيسية، ⁠مما أدى إلى ارتفاع حاد في الأسعار.

وحذرت مجموعات ​تمثل شركات تصنيع السيارات وتجار التجزئة وشركات الإلكترونيات ​وغيرها في وقت سابق من هذا الشهر من أن الطلب المتزايد على رقائق الذاكرة قد يؤدي إلى ارتفاعات ​كبيرة في أسعار السلع للمستهلكين في الولايات ​المتحدة ويؤدي لاضطرابات في سلاسل التوريد.



وقال كوك لوول ستريت ‌جورنال "للأسف، ⁠لا مفر من رفع الأسعار. نحن نبذل قصارى جهدنا للتخفيف من حدة الزيادات الهائلة التي يتم تحميلها علينا، وقد حاولنا حماية عملائنا من ​هذه الزيادات، ​لكن الوضع ⁠أصبح غير قابل للاستمرار".

ولم يكشف كوك، الذي سيسلم مقاليد الأمور إلى جون ​تيرنوس في سبتمبر أيلول، عن موعد ​ارتفاع ⁠الأسعار أو مقدار هذا الارتفاع ولا عن المنتجات التي قد تتأثر بذلك.

وتشير التقارير إلى أن ⁠شركة ​أبل تتجه لإطلاق أول هاتف ​آيفون قابل للطي في سبتمبر أيلول، إلى جانب هاتفي آيفون ​18 برو وبرو ماكس.