كاسيميرو يقترب من مزاملة ميسي في إنتر ميامي

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب نادي إنتر ميامي الأمريكي من إتمام صفقة التعاقد مع البرازيلي كاسيميرو، لاعب مانشستر يونايتد السابق، في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق شفهي بين جميع الأطراف.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: "إنتر ميامي يُنهي صفقة التعاقد مع كاسيميرو لاعبًا جديدًا في خط الوسط".

وأضاف: "توصل نادي إنتر ميامي إلى اتفاق شفهي مع جميع الأطراف المعنية، مع الانتهاء من كافة الإجراءات الرسمية، ولم يتبقَّ سوى التوقيع والإعلان عن ضم اللاعب البرازيلي".

وأتم: "يرغب كاسيميرو في اللعب إلى جانب ليونيل ميسي، في خطوة تمهّد لمستقبله في الدوري الأمريكي لكرة القدم".

وكان كاسيميرو قد رحل عن مانشستر يونايتد بنهاية الموسم المنقضي بعد قرابة أربعة مواسم قضاها مع النادي الإنجليزي، حيث انضم إليه في صيف 2022 قادمًا من ريال مدريد في صفقة بلغت قيمتها 70 مليون يورو.

وخاض لاعب الوسط البرازيلي بقميص مانشستر يونايتد 146 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 21 هدفًا وصنع 13 هدفًا.