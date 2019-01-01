 القوات الأمنية في كردستان العراق تعتقل المجموعة المتورطة بقتل نائب القنصل التركي - بوابة الشروق
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القوات الأمنية في كردستان العراق تعتقل المجموعة المتورطة بقتل نائب القنصل التركي

بغداد - أ ش أ
نشر فى : السبت 20 يوليه 2019 - 4:16 م | آخر تحديث : السبت 20 يوليه 2019 - 4:16 م

أعلنت القوات الأمنية في مدينة أربيل عاصمة كردستان العراق، مديرية الأسايش، اليوم السبت، اعتقال المجموعة المتورطة بقتل نائب القنصل التركي في محافظة أربيل.

وذكرت المديرية، في بيان مقتضب أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أنه تم اعتقال المجموعة المتورطة بقتل نائب القنصل التركي ظهر اليوم، من قبل مديرية أسايش أربيل ومكافحة الإرهاب"، مشيرة إلى أنه سيتم نشر تفاصيل أخرى لاحقا.

وكانت الأسايش قد نشرت، أمس الجمعة، صورة أحد المشتبه بهم بقتل نائب القنصل التركي في مدينة أربيل.
وكانت مصادر أمنية في محافظة أربيل، قد أعلنت الأربعاء الماضي، مقتل نائب القنصل التركي العام مع مرافقيه بهجوم مسلح في المحافظة.

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