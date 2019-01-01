يواجه منتخبنا الوطنى لشابات الكرة الطائرة تحت 20 عاما اليوم السبت نظيره الكوبى فى تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهر بتوقيت المكسيك، السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ، فى اليوم قبل الأخير من بطولة العالم التى يسدل الستار عنها مساء غد الأحد.

والفوز على كوبا يجعل الفريق يلعب على المركزين الثالث عشر والرابع عشر غد، أما الخسارة فتجعله يلعب على المركزين الخامس عشر والسادس عشر .

وتقام اليوم أيضا سبع مباريات أخرى ، فيلعب المنتخب الروسى مع نظيره اليابانى ، وإيطاليا مع تركيا ، والصين مع بولندا ، وأمريكا مع البرازيل ، وصربيا مع الأرجنتين ، وبيرو مع المكسيك ، ورواندا مع الدومنيكان .

يذكر أن بعثة المنتخب تضم 19 فردا برئاسة هشام بدراوى المدير الفنى لقطاع الآنسات فى الإتحاد المصرى للكرة الطائرة ، وأحمد فتحى مديرا فنيا ومحمد مدين مديرا إداريا وزينب السيد للعلاج الطبيعى، واللاعبات نور ياسين وميار خليفة وزينة العلمى وهنا المصرى وملك مرجان وعلياء هانى وهدير يسرى وداليا المرشدى وهالة منسى ودانا شوقى وسهيلة وفيق وندى وليد وهنا عمر وميا نجم .