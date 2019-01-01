 الأرصاد: الطقس معتدل شمالا شديد الحرارة جنوبا.. والعظمى بالقاهرة 36 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأرصاد: الطقس معتدل شمالا شديد الحرارة جنوبا.. والعظمى بالقاهرة 36


نشر فى : السبت 20 يوليه 2019 - 6:32 ص | آخر تحديث : السبت 20 يوليه 2019 - 6:38 ص

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهاراً لطيف ليلاً.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمرمما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

 

 

 


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