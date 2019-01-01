 كردستان العراق يعلن اعتقال منفذ الهجوم على نائب القنصل التركي - بوابة الشروق
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كردستان العراق يعلن اعتقال منفذ الهجوم على نائب القنصل التركي

د ب أ
نشر فى : السبت 20 يوليه 2019 - 4:38 م | آخر تحديث : السبت 20 يوليه 2019 - 4:38 م

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب التابع لمجلس أمن إقليم كردستان العراق اليوم السبت اعتقال منفذ الهجوم المسلح الذي وقع الأربعاء الماضي في أربيل، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص بينهم نائب القنصل التركي في أربيل.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب ، في بيان بثه موقع وكالة "باسنيوز" الكردي اليوم: "نعلن للمواطنين أن المتهم مظلوم داغ الذي نشرت صورته من قبل جهاز مكافحة الإرهاب، قد تم إلقاء القبض عليه من قبل مديرية أسايش (أمن ) أربيل وجهاز مكافحة الإرهاب".

ووجه الجهاز الشكر للمواطنين على تعاونهم مع القوات الأمنية، مؤكداً أن المزيد من المعلومات سوف يتم نشرها لاحقاً.

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