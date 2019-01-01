كردستان العراق يعلن اعتقال منفذ الهجوم على نائب القنصل التركي

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب التابع لمجلس أمن إقليم كردستان العراق اليوم السبت اعتقال منفذ الهجوم المسلح الذي وقع الأربعاء الماضي في أربيل، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص بينهم نائب القنصل التركي في أربيل.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب ، في بيان بثه موقع وكالة "باسنيوز" الكردي اليوم: "نعلن للمواطنين أن المتهم مظلوم داغ الذي نشرت صورته من قبل جهاز مكافحة الإرهاب، قد تم إلقاء القبض عليه من قبل مديرية أسايش (أمن ) أربيل وجهاز مكافحة الإرهاب".

ووجه الجهاز الشكر للمواطنين على تعاونهم مع القوات الأمنية، مؤكداً أن المزيد من المعلومات سوف يتم نشرها لاحقاً.