 المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض: تسجيل 67574 حالة إصابة جديدة بكورونا - بوابة الشروق
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المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض: تسجيل 67574 حالة إصابة جديدة بكورونا

امرأتان تضعان كمامتين في نيويورك يوم 16 يوليو 2020. تصوير: مايك سيجار - رويترز
امرأتان تضعان كمامتين في نيويورك يوم 16 يوليو 2020. تصوير: مايك سيجار - رويترز
(رويترز)
نشر في: الإثنين 20 يوليه 2020 - 3:56 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 يوليه 2020 - 3:56 ص

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الأحد تسجيل 67574 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى ثلاثة ملايين و698161 حالة.

وقالت إن عدد حالات الوفاة ارتفع بواقع 877 ليصل إلى 139659 حالة.

وأعلنت المراكز الأمريكية عن إجمالي الإصابات والوفيات بمرض كوفيد-19، الذي يصيب الجهاز التنفسي ويسببه فيروس كورونا المستجد، وذلك مقارنة باليوم السابق .

ولا تعكس أرقام مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالضرورة الإحصائيات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

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