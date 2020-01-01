بريطانيا تغير معاهدة تسليم المطلوبين مع هونج كونج في رد صارم على الصين

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين إن بريطانيا سوف تغير معاهدة تسليم المطلوبين مع هونج كونج، في رد "صارم" ولكن متوازن على فرض الصين لقانون الأمن القومي الجديد على الإقليم.



وقال جونسون إن وزير الخارجية دومينيك راب الذي من المتوقع أن يعلن تعليق المعاهدة سوف يطلع البرلمان على الأمر في وقت لاحق اليوم الاثنين.



وصرح جونسون للصحفيين خلال زيارة لإحدى المدارس بأن "هناك توازن هنا".



وقال "لن يتم دفعي لأن أصبح معاديا للصين بصورة تلقائية بالنسبة لكل قضية".



وأضاف جونسون: "لكن لدينا مخاوف جدية"، مستشهدا بالقيود في هونج كونج وانتهاكات حقوق الإنسان في الصين، بما في ذلك معاملة أقلية الويغور المسلمة في المقام الأول في إقليم شينجيانج في أقصى غرب البلاد.



وقال إن راب سوف يوضح كيف ستغير بريطانيا ترتيبات تسليم المطلوبين "لتعكس مخاوفها بشأن ما يحدث مع قانون الأمن في هونج كونج".



وعلقت أستراليا وكندا اتفاقيات التسليم الخاصة بهما مع هونج كونج في وقت سابق من هذا الشهر وسط مخاوف مماثلة بشأن فرض الحزب الشيوعي الصيني الحاكم لقانون الأمن القومي في المدينة.



وكان من المقرر أن يصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى بريطانيا اليوم الاثنين لبحث شؤون تتعلق بهونج كونج والصين مع راب وجونسون غدا الثلاثاء.



وقال جونسون إن بريطانيا "لن تتخلى تماما" عن سياسة التعامل مع الصين.



وقال "يجب على المرء أن يكون لديه رد محدد، وسوف نكون صارمين بشأن بعض الأشياء، ولكن أيضا سوف نواصل التعامل ".