تراجع طفيف لثقة المستهلكين في بلجيكا

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أظهر تقرير أصدره البنك المركزي البلجيكي، اليوم الاثنين، تراجعا طفيفا لثقة المستهلكين في بلجيكا خلال يوليو الحالي، مقارنة بالشهر الماضي الذي سجل تحسنا شهريا كبيرا.

تراجع مؤشر ثقة المستهلكين خلال الشهر الحالي إلى سالب 20 نقطة مقابل سالب 19 نقطة في يونيو الماضي، وسالب 23 نقطة خلال مايو الماضي.

وأشار تقرير البنك المركزي إلى أن المؤشر مازال منخفضا جدا مقارنة بمستواه قبل تفجر جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث مازال أقل بمقدار 16 نقطة عن مستواه قبل الأزمة الصحية.

وذكر البنك أن ضعف الحالة الاقتصادية للمستهلكين يتزايد مع استمرار اعتمادهم على مدخراتهم لتغطية نفقاتهم اليومية.

وأصبح المستهلكون أشد تشاؤما بشأن مستقبل الموقف الاقتصادي العام ومازالوا قلقين للقاية بشأن النظرة المستقبلية لسوق العمل.