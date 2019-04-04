الأردن يسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1223 في البلاد.

وأشارت «الصحة الأردنية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الاثنين، إلى إجراء 6066 فحصًا مخبريًا، خلال الـ24 ساعة؛ ليرتفع إجمالي الفحوصات إلى 519 ألفًا و998.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الاثنين، إلى أكثر من 600 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 14 مليون إصابة.