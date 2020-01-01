 الصين تسجل 22 إصابة جديدة بكورونا في البر الرئيسي - بوابة الشروق
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الصين تسجل 22 إصابة جديدة بكورونا في البر الرئيسي

أشخاص يضعون كمامات يمرون بمقر تلفزيون سي.سي.تي.في في بكين يوم 16 يوليو 2020. تصوير: تينجشو وانغ - رويترز
أشخاص يضعون كمامات يمرون بمقر تلفزيون سي.سي.تي.في في بكين يوم 16 يوليو 2020. تصوير: تينجشو وانغ - رويترز
بكين (رويترز)
نشر في: الإثنين 20 يوليه 2020 - 4:30 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 يوليه 2020 - 4:30 ص

أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين يوم الاثنين تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي في 19 يوليو تموز صعودا من 16 حالة قبل يوم.

وقالت اللجنة إن من بين الإصابات الجديدة تم تسجيل 17 حالة في منطقة شينجيانغ بأقصى غرب الصين. وكانت الحالات الخمس الأخرى لأشخاص قادمين من الخارج.

وسجلت الصين 13 حالة جديدة لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض نزولا من 42 حالة قبل يوم.

وقالت اللجنة الوطنية إنه بحلول الأحد بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي 83682 حالة. وظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.

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