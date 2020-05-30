رئيس الصين يؤكد التمسك بحل الدولتين باعتباره الاتجاه الصحيح للقضية الفلسطينية

قال الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم الإثنين إن قضية فلسطين تظل دائما القضية الجوهرية في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أن الصين تدعم "حل الدولتين" باعتباره الاتجاه الصحيح.

وأضاف بينج - في اتصال هاتفي مساء اليوم مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس - "إن القضية الفلسطينية تظل دائما القضية الجوهرية في منطقة الشرق الأوسط، وترتبط بالسلام والاستقرار الإقليميين، والإنصاف والعدالة على الصعيد الدولي، والضمير الإنساني والمصداقية".

وتابع "إن موقف الصين من القضية الفلسطينية ثابت وواضح. نؤيد بحزم مطالب فلسطين العادلة وجميع الجهود التي تفضي إلى حل القضية الفلسطينية. وتؤيد الصين الالتزام بالاتجاه الصحيح لخطة الدولتين، والالتزام بالحوار والتفاوض على قدم المساواة. وينبغي للمجتمع الدولي أن يتمسك بموقف موضوعي وعادل ويوحد الجهود لتعزيز السلام. وإن الصين مستعدة لمواصلة تقديم إسهامات إيجابية من أجل تحقيق تسوية شاملة وعادلة ودائمة للقضية الفلسطينية في وقت مبكر".

وأشار إلى أن "الصين وفلسطين شقيقتان وصديقتان وشريكتان جيدتان. ويثق الجانبان دائما في بعضهما البعض ويدعم كل منهما الآخر بحزم في القضايا التي تشمل المصالح الجوهرية للجانب الآخر والمشاغل الرئيسية".

ولفت الرئيس الصيني إلى أنه "منذ انتشار وباء (كوفيد-19)، قدمت الصين لفلسطين دفعات عديدة من المساعدات لمكافحة الوباء، وأرسلت فرق خبراء طبيين لمكافحة الوباء، وتم تنظيم عدة اجتماعات عبر (الفيديو) بين خبراء صحيين صينيين وفلسطينيين، وقدمت الصين للاجئين الفلسطينيين مساعدات لمكافحة الأوبئة، كما ستواصل الصين تبادل الخبرات مع فلسطين دون تحفظ، وستبذل قصارى جهدها لتقديم المواد والدعم الفني، وستواصل كذلك تنفيذ المشاريع التي تساعد فلسطين على تنمية اقتصادها وتحسين معيشة شعبها وفقا لاحتياجاتها، وبما يفيد الشعب الفلسطيني بشكل أكبر وأفضل. وإن الصين على استعداد للعمل مع فلسطين والدول الأخرى لتعزيز التعاون ودعم التعددية، والعمل معا على تعزيز بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية".

من جهته، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن فلسطين تقدر دعم الصين للعدالة بشأن القضية الفلسطينية، والحفاظ على الحقوق والمصالح المشروعة للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الحقائق أثبتت مرارا وتكرارا أن الصين من أكثر أصدقاء الشعب الفلسطيني موثوقية.

وأضاف عباس أن فلسطين ستواصل الوقوف بحزم إلى جانب الصين وتدعم موقفها المشروع بشأن القضايا التي تنطوي على المصالح الأساسية للصين مثل هونج كونج وشينجيانغ، وأنها تتوقع أن تلعب الصين دورا أكبر في تعزيز التسوية العادلة للقضية الفلسطينية.

وتابع: إن فلسطين تقدر الانجازات التي حققتها الصين في مكافحة وباء "كوفيد-19"، وتشكر الصين على تقديمها دعما قيما ومساعدات لمكافحة الوباء في الوقت المناسب.