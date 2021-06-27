كامل الوزير يتابع انتظام العمل في مرافق النقل بأول أيام عيد الأضحى

تابع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الثلاثاء، مع رؤساء الهيئات والجهات التابعة، انتظام العمل في مرافق النقل والمواصلات، وكذلك متابعة تنفيذ الإجراءات التي اتخذتها مختلف هيئات الوزارة لتقديم كافة التسهيلات للركاب في أولى أيام العيد.

واطمأن الوزير، على انتظام حركة تشغيل قطارات السكك الحديدية وانتظام مواعيد قيامها وعلى تواجد مسؤولي الهيئة بالمحطات المختلفة وعلى استمرار كافة أعمال التعقيم والتطهير للمحطات والقطارات للوقاية من فيروس كورونا.

وتابع الوزير، حركة تشغيل القطارات في خطوط مترو الأنفاق الثلاثة، مؤكدا استمرار المتابعة الدقيقة من قيادات ومسؤولي المترو للحركة من خلال غرفة التحكم المركزي ومن خلال تواجد قيادات ومسئولي المرفق بخطوط المترو وانتشار فرق الصيانة المختلفة على خطوط المترو الثلاثة لمعالجة أي عطل مفاجئ يمكن أن يؤثر على حركة وانتظام القطارات، حرصا على مواعيد التقاطر وعلى النظام داخل المحطات، بالإضافة إلى متابعة أعمال التطهير المستمر للمحطات والقطارات لمجابهة فيروس كورونا.

ولفت إلى انتظام حركة الملاحة في موانئ دمياط والإسكندرية والبحر الأحمر وكذلك انتظام حركة الصادرات والواردات، مشددا على اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية، حرصا على سلامة المواطنين واستمرار التعاون مع شرطة المسطحات المائية واستمرار فحص كل المراكب النيلية التي تنقل ركابا وكذلك استمرا ر انتشار فرق الصيانة والطوارئ في جميع المناطق والقطاعات التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري واستمرار التنسيق مع المرور فيما يتعلق بحركة المركبات على الطرق.

وهنأ الوزير الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري بحلول عيد الأضحى المبارك، متابعا: "معاهدين الرئيس والشعب المصري ببذل كل الجهد لاستكمال كافة المشروعات التي تخدم المواطن المصري ضمن مسيرة التقدم والازدهار التي تشهدها الدولة في عهد الرئيس".