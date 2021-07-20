عون يعزي صالح والكاظمي في ضحايا الانفجار الإرهابي الذي استهدف سوقا ببغداد

بعث الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الثلاثاء، ببرقيتين إلى كل من الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أعرب فيهما عن خالص التعازي في ضحايا الانفجار الإرهابي الذي استهدف أمس سوقا ببغداد، وأسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى.

وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية اللبنانية، أبرق الرئيس عون إلى كل من صالح والكاظمي، "معزياً بضحايا الانفجار الإرهابي الذي استهدف أمس سوق بغداد، وسقوط العديد من الشهداء والجرحى، عشية عيد الأضحى المبارك".

وشدد الرئيس عون في برقيتيه على "وقوف لبنان وتضامنه مع العراق وشعبه في هذا الظرف العصيب، وعلى أن العمل على اجتثاث الإرهاب من جذوره، لا بد أن يستمر".

وأشار عون إلى أنه "لا يجب الركون أو التخفيف من الجهود الرامية إلى تحقيق هذا الهدف، مهما كانت الظروف والأوضاع ضاغطة على الصعد الصحية والاجتماعية والاقتصادية".

وحذر الرئيس اللبناني من أن "الإرهاب مصمم على القضاء على هويات الدول العربية وقيمها والمبادئ التي قامت عليها، والتي لا تلتقي بأي جزء منها مع مبادئ الإرهابيين والأسس التي يعتمدونها في اعتداءاتهم".

وكان تفجيراً إرهابياً استهدف يوم أمس الاثنين سوقاً بمدينة الصدر شرقي بغداد وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.