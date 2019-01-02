سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شارك محمد صلاح نجم ليفربول، في المباراة التحضيرية القصيرة والتي كانت مدتها 30 دقيقة ضد شتوتجارت الألماني وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ولعب صلاح المباراة منذ بدايتها، ولكنه لم يسجل أو يصنع خلالها.

ووقع شتوتجارت على هدف المقدمة عن طريق فيليب فورستر في الدقيقة السادسة.

وتعادل النجم السنغالي ساديو ماني، لليفربول عند الدقيقة 21، بعد عرضية رائعة من جيمس ميلنر.

وفي مباراة أخرى لعبها الفريق البديل لليفربول ضد فاكير إنسبورك، اليوم أيضا أسفرت نتيجتها عن تعادل الفريقين بهدف لكل فريق أيضا.

ومن المقرر أن يخوض ليفربول مباراة ودية تحضيرية ضد ماينز الألماني، يوم الجمعة المقبل وستذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

ويقيم ليفربول معسكرا في النمسا خلال الفترة الحالية تحضيرا للموسم المقبل والمقرر انطلاقه بشكل رسمي في شهر أغسطس القادم.