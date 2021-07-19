واشنطن تعتزم إيواء 2500 أفغاني تعاونوا معها في قاعدة عسكرية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين أنه سيجري إيواء نحو 2500 أفغاني كانوا يعملون مع القوات الأمريكية بشكل مؤقت مع أفراد عائلاتهم في قاعدة عسكرية بولاية فرجينيا.

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس إن "هؤلاء أفغان خضعوا بالفعل لفحص أمنى خاص وقطعوا شوطا متقدما في عملية تقديم طلبات للحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة".

ومن المقرر أن تبدأ أولى عمليات إعادة التوطين لهؤلاء الأشخاص من أفغانستان إلى القاعدة في فورت لي بولاية فيرجينيا في نهاية يوليو.

وقال برايس إنهم سيبقون في مساكن فى قاعدة فورت لي العسكرية أثناء إجراءات معالجة وإصدار التأشيرات التي تسمح لهم بالبقاء فى الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من المكاسب الإقليمية الكبيرة التي حققتها حركة طالبان في الأسابيع القلائل الماضية، قال الرئيس جو بايدن إن المهمة العسكرية الأمريكية في أفغانستان ستنتهي في 31 أغسطس وذلك بعد أن انقضى نحو عقدين من الزمن. ولن تبقى سوى مجموعة من الجنود لحماية السفارة الأمريكية في كابول.

ويمكن للأفغان الذين عملوا لصالح الجيش الأمريكي أو جهات دبلوماسية في أدوار مثل المترجمين الفوريين التقدم بطلب للحصول على تأشيرات هجرة خاصة إلى الولايات المتحدة.

ويخشى الكثيرون الانتقام من جانب طالبان لمساعدتهم الولايات المتحدة.