تهاني طوسون مشرفًا على الكرة الطائرة بالتنمية الشبابية بالجزيرة

فى ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للجنة المكلفة للإشراف على مركز التنمية الشبابية بالجزيرة تم التعاقد مع كابتن منتخب مصر والنادي الأهلي السابق تهاني طوسون للإشراف علي قطاع الكرة الطائرة بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة أبتداء من أغسطس المقبل

جاء هذا وفق رؤية اللجنة المكلفة من قبل وزارة الشباب والرياضة للإشراف على المركز برئاسة اللواء إسماعيل الفار وكيل اول الوزارة المدير التنفيذي.

وتعتبر تهاني فخري طوسون أو كما تلقبها أسرة الكرة الطائرة (توتو) مواليد 22 سبتمبر 1971 محافظة المنيا ابنة النادي الأهلي، بدأت مسيرتها مع الكرة الطائرة بأحد مراكز الشباب بالمنيا وهي في العاشرة من عمرها، وشاركت مع فريقها في بطولة الجمهورية وتم اختيارها لتمثيل منتخب مصر تحت 19 سنة، وهي في عمر الـ13 بعد تألقها اللافت للنظر، الذي جعل الأندية تتهافت للتعاقد معها وأبرزها الأهلي، الذي انضمت له في عام 1987 لتبدأ معه مسيرة رائعة حافلة بالبطولات.

وبجانب كونها أحد أفضل لاعبات الكرة الطائرة في تاريخ مصر ولعبها في مركز الضاربة وتميزها بقوة التسديد، تخرجت "توتو" من كلية التجارة جامعة القاهرة عام 1995، وأجرت تهاني طوسن أكثر من دراسة ودبلومة في الكرة الطائرة أبرزها دبلومة التدريب في جامعة لايبزيج بألمانيا.

ومثلت تهاني مصر في بطولة العالم للكرة الطائرة للسيدات سنة 2002 في ألمانيا، وحققت تهاني العديد من البطولات الإفريقية للنادي الأهلي والمنتخب المصري.

وتوجت مع النادي الأهلي بـ14 بطولة دولية وقارية متنوعة أبرزها بطولة الأندية أبطال الكئوس الإفريقية 7 مرات، وبطولة الأندية أبطال الدوري 3 مرات، والبطولة العربية 4 مرات.

وحققت أكثر من 35 لقبا شخصيًا خلال مسيرتها على رأسها لقب أفضل لاعبة إفريقية وأفضل لاعبة عربية وأفضل ضاربة في إفريقيا، ولاعبة القرن في إفريقيا عام 2000.

وحصدت مع المنتخب بطولة الألعاب الإفريقية 3 مرات، وبطولة الأمم الإفريقية 3 مرات.

واعتزلت طوسون عام 2006، لكنها اتجهت للتدريب بعد اعتزالها، حيث قادت فتيات الطائرة بالنادي الأهلي في الفترة من 2006 وحتى 2010، ومنتخب ناشئات الكرة الطائرة ودربت فريق الكرة الطائرة بناديي الشمس وهليوبوليس ومسئولية قطاع ناشئات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي وحاليا المشرف على قطاع الكرة الطائرة بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة

واعتمد مركز التنمية الشبابية بالجزيرة فى وقت سابق تشكيل الاجهزة الفنية الجديدة لموسم 2022 - 2023

ووجه اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللجنة الوزارية بمراجعة اختيار الاجهزة الفنية للالعاب المختلفة وانت تكون على اعلي مستوي لتلبية رغبات الاعضاء على المستويين التربوي والفني وإتاحة ممارسة الرياضة للنشيء والشباب داخل مركز التنمية الشبابية بالجزيرة

وضم تشكيل الاجهزة الفنية كلا من شريف خيري مديرا فنيا لفريق الاسكواش، والدكتور مؤمن حسين مديراً فنياً لفريق الجمباز، والكابتن سوزان منير مديراً فنياً لفريق البالية، والكابتن حسام غريب رئيساً لجهاز السباحة، والكابتن جلال ثابت مديراً فنياً لفريق كرة القدم، والكابتن عامر محمود مديراً فنياً لكرة اليد، والكابتن هاني موسى مديراً فنياً لتنس الطاولة، والكابتن أحمد عبدالغفار مديراً فنياً للتايكوندو.

جدير بالذكر ان مجلس التنمية الشبابية بالجزيرة، وشريف منصور المدير التنفيذي والدكتور صابر عبدالغني مدير النشاط الرياضي، عقدوا اكثر من جلسة لمناقشة كافة الملفات الخاصة بالمركز واعتماد المديرين الفنيين لمختلف الألعاب لموسم 2022 - 2023.

وشهد الاجتماعات، عرض إنجازات النشاط الرياضي خلال موسم 2021 - 2022، ومناقشة التقارير الفنية الخاصة بالمديرين الفنيين لكافة ألعاب المركز.

واعتمد مجلس إدارة مركز التنمية الشبابية بالجزيرة، وبالتنسيق مع شريف منصور المدير التنفيذي والدكتور صابر عبدالغني مدير النشاط الرياضي، أسماء المديرين الفنيين لكافة الألعاب الرياضية للموسم 2022 - 2023 ، حيث استعان بالخبرات الكبيرة في كافة الألعاب الرياضية،