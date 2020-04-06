3 وزراء يناقشون استعدادات استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ COP 27

• مناقشة آليات التخلص الآمن من المخلفات الخاصة بالمنشآت الفندقية والسياحية في شرم الشيخ

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً، بمقر هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وبحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة آخر المستجدات في ملف تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء صديقة للبيئة.

تم بحث آليات التخلص الآمن من المخلفات الخاصة بالمنشآت الفندقية والسياحية بالمدينة، واستعدادات استضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27" في نوفمبر المقبل.

أشار الدكتور خالد العناني، إلى الخطوات التي تم اتخذتها الوزارة لتحويل القطاع السياحي إلى قطاع أخضر ومستدام، وخاصة بمدينة شرم الشيخ، حيث حصل حتى الآن 109 فنادق، و40 مركز عوض وأنشطة بحرية على شهادة الممارسات الخضراء.

ومن جانبه، أكد اللواء محمود شعراوى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء يتابعان أولا بأول كل المستجدات الخاصة باستضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر المناخ COP 27 لتكون مصر في أبهى صورها خلال هذا الحدث الدولي الهام.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى لوجود منظومة للمخلفات مستدامة ومنتظمة وعلى أعلى مستوى من الكفاءة والانضباط لا تقل عن المدن العالمية فى هذا مجال المخلفات بمدينة شرم الشيخ بصورة خاصة ومحافظة جنوب سيناء بشكل عام، وتحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء مستدامة ورفع كفاءة عمليات الجمع والنقل والمعالجة والتدوير للمخلفات.

وأوضح أنه جاري التعاقد مع تحالف مصري للعمل في منظومة المخلفات بالمحافظة وتقديم خدمات الجمع والنظافة للشوارع والميادين العامة والمحاور ونقل المخلفات من الأحياء والمساكن والفنادق وكذا الشواطئ والسفاري والحدائق والتوعية البيئية للعمل في منظومة المخلفات بشرم الشيخ بشكل حضارى يعكس صورة مصر أمام العالم خلال فعاليات المؤتمر ويحافظ على كون شرم الشيخ في مقدمة المدن المستدامة بالعالم، لافتًا إلى أنه تم الوضع فى الاعتبار المجتمع المحلى وأبناء المحافظة من العاملين فى هذا المجال للعمل فى المنظومة الجديدة.

وأكد تقديم الوزارة لكل الدعم المطلوب للمحافظة في منظومة المخلفات بالشراكة مع وزارة البيئة حيث تم تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية للمنظومة خلال الفترة الماضية بما يهدف في النهاية إلى أن تكون مدينة شرم الشيخ واجهة مشرفة لمصر أمام الرأي العام العالمي وتكون مدينة خضراء تحقق معايير الاستدامة المحلية.

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، الموقف التنفيذى لمنظومة إدارة المخلفات بمدينة شرم الشيخ كأحد محاور التحول إلى الأخضر والاستعداد لمؤتمر المناخ COP27، مشيرة إلى إن إدارة المخلفات تعنى أن المنشأة المنتجة للمخلفات تكون مسئولة عن التأكد من التخلص الآمن منها بدءا من الجمع إلى النقل للمحطة الوسيطة والتعاقد مع مصنع التدوير أو الدفن الآمن، مشددة على أن الدولة فى سبيل تحقيق الإدارة السليمة للمخلفات قررت البدء أولًا فى إقامة البنية التحتية خلال العامين الماضيين والتعاقد مع شركات القطاع الخاص بما يضمن حسن الإدارة.

وأشارت إلى أنه بصدد الاستعداد لمؤتمر المناخ والوصول إلى خدمة مختلفة تم التوافق مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة جنوب سيناء على قيام أحد الشركات المسئولة عن النظافة بالمدينة بكل محاورها بدءا من الجمع والنقل ونظافة الشوارع، مشيرة إلى أن الأعمال تتضمن أيضا تنفيذ برامج توعوية والجمع والفرز من المنبع، وتم الاتفاق إلى إجراءات الحصول على الخدمة من المنشآت السياحية.

وتم خلال الاجتماع، استعراض مستجدات منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمدينة، بالإضافة إلى عرض لعدد من مشروعات البنية التحتية والمقترحات لتطوير هذه المنظومة والتخلص بشكل آمن من المخلفات، بالإضافة إلى التأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من الإجراءات اللوجستية الخاصة بمؤتمر Cop27 وفقاً للجدول الزمني المحدد بذلك.

حضر الاجتماع غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ومساعدو وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، والشئون الفنية، ومستشار وزير السياحة والآثار للسياحة المستدامة، وبعض أعضاء غرفة المنشآت الفندقية، والدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي، وعدد من العاملين الوحدة التنفيذية للمخلفات بالوزارة، والدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وهدى الشوادفى مساعد وزيرة البيئة للسياحة البيئية، وياسمين سالم مساعد وزيرة البيئة وعدد من قيادات الوزارة.