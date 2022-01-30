قائد عسكري إيراني: قمنا بصناعة مسيرات أكثر تعقيدا وجاهزون لتصديرها إلى الدول الصديقة

أعلن قائد القوات البرية في الجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري، أن الجيش الإيراني صنع مسيرات أكثر تعقيدا، وأنه جاهز لتصديرها للدول الصديقة.



ويجري استخدام تلك المسيرات في العمليات ذات المسافات البعيدة وخارج الحدود وعمليات الاستطلاع والتدمير والقتال.



ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية اليوم الأربعاء عنه القول إن "القوة البرية للجيش الإيراني تتمتع بالاكتفاء الذاتي.. وجاهزون حاليا لتصدير أسلحة ومعدات عسكرية إلى الدول الصديقة".



وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أعلن مؤخرا أن واشنطن لديها معلومات تشير إلى أن الحكومة الإيرانية تستعد لتزويد روسيا بما يصل إلى عدة مئات من الطائرات بدون طيار، بما في ذلك تلك المزودة بالأسلحة.



ونفت إيران صحة كلامه، وقالت إنه يوجد بالفعل تعاون تقني بين روسيا وإيران، لكنه بدأ قبل وقت طويل من الحرب على أوكرانيا.