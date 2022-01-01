أنفلونزا الطيور تشعل أسعار البيض في أمريكا

ذكرت شركة كال –ماين فودز انكوربورشين، أكبر منتج للبيض، أن إمدادات البيض من المحتمل أن تظل محدودة حتى مع ظهور بوادر على بطء اسوأ تفش لمرض انفلونزا الطيور.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أسعار البيض كبير الحجم في الولايات المتحدة قد ارتفعت لمستوى قياسي بلغ أكثر من 3 دولارات بعدما أسفر تفش مرض انفلونزا الطيور بدءا من شهر يناير عن نفوق أكثر من 30ملايين طائر تجاري وبري.

وقالت شركة كال –مين في بيان بشأن المكاسب أن مبيعاتها من البيض للربع الذي انتهي في 28 مايو الماضي ارتفعت بنسبة 3ر6%، كما ارتفعت مبيعات البيض العضوي والبيض من الطيور التي يتم تربيتها خارج البطاريات بمعدل 32% ليسجل رقما قياسيا بينما انخفضت مبيعات البيض التقليدي بنسبة 5ر3%.

ونظرا لأن كال – مين، التي يسهم انتاجها من البيض بنحو الخمس في السوق الأمريكي، لم تشهد أي حالات ايجابية من مرض انفلونزا الطيور حتى الآن في مزارعها، فإن موقفها تعزز من خلال مكاسب الربع الرابع التي بلغت 25ر2دولار للسهم، لتفوق توقعات محللي الاحصائيات التي بلغت 89ر1دولار.