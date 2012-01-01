المنيا: إزالة 21 حالة تعد وتركيب وصيانة 191 كشافا ولمبات إنارة ورفع 700 طن مخلفات خلال شهر بقرية طوخ الخيل





أعلن الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل قامت بمساعدة مسؤول التنظيم برصد ٢١ حالة تعد على ارض زراعيه بمساحه ٢٥٩١ مترا، حيث تم إزالة ١٥ حالة تعدي على ارض زراعية.



كما تم إزالة حالة تعدي على أرض أملاك دولة بمساحة ٢ قيراط، و٥ حالات تعد داخل الكتلة السكانية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين؛ لاسترداد حقوق وأملاك الدولة.



وتم تحرير ٤٨ محضر مخالفة أعمال، كما قام قسم البيئة برفع ٧٠٠ طن من التراكمات والمخلفات المتواجدة بالقرية والقرى التابعة؛ لإضافة مظهر جمالي و٢٣ محضر إنذار إشغال طريق لمنع للتكدسات المرورية وتيسير حركة المواطنين.



وفي سياق متصل، واصل قسم الإنارة اعماله بتركيب ٥٥ كشافا جديدا و ٥٠ لمبة ليد جديدة ٤٠ وات وصيانة ٨٤ كشاف إنارة وصيانة ٢ خلية كهربائية؛ تجنبا للحوادث وحفاظا على أرواح المواطنين، خلال شهر من تاريخه.



ووجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال النظافة والإنارة ورفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية.



وكلف الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا رؤساء الأحياء والمجالس المحلية بالمتابعة المستمرة لأعمال النظافة والإنارة ومتابعة أعمال البناء المخالف للقانون.