أول رد من حسام حبيب على تصريحات طليقته شيرين عبد الوهاب

رد الفنان حسام حبيب طليق الفنانة شيرين عبد الوهاب، على تصريحاتها ضده واتهامها له، قائلا: «أكيد هيبقى ليا رد وفي إجراء قانوني».

وأضاف حسام حبيب، في تصريحات تلفزيونية، قائلا: «أنا عمري ما دافعت عن نفسي وعمري ما أتكلمت، طبعا ده كله كلام مرسل اللي قالته، بس الكلام اللي أنا هرد بيه هيكون بوثائق، ومش هقول كلام مرسل زيها».

وكشف حسام حبيب عن سبب عدم رده على هجوم شيرين عليه، قائلا: «أنا مكنتش بتكلم حفاظا على بيتها بس دلوقتي أنا مضطر أتكلم لأن الكلام بقى زيادة، وأنا مش هقول كلام مرسل، وهتكلم بحقائق عشان مبعرفش اتكلم كلام مرسل اتحاسب عليه وأفترى على حد».

واختتم حسام حبيب قائلا: «أنا هرد بوثائق على كلامها لإثبات أني تعرضت للتهديد واستخدمت جمهورها ضدي، وتعرضت للإبتزاز، وإجراءاتي القانونية ستكون موثقة وأنا حاليا أحضر وأرتب ورقي للرد على إتهاماتها لي».

حسام حبيب يفتح النار على شيرين

وكشف حسام حبيب عن سبب عدم رده على هجوم شيرين عليه، قائلا: «أنا مكنتش بتكلم حفاظا على بيتها بس دلوقتي أنا مضطر أتكلم لأن الكلام بقى زيادة، وأنا مش هقول كلام مرسل، وهتكلم بحقائق عشان مبعرفش اتكلم كلام مرسل اتحاسب عليه وأفترى على حد».

واختتم حسام حبيب قائلا: «أنا هرد بوثائق على كلامها لإثبات أني تعرضت للتهديد واستخدمت جمهورها ضدي، وتعرضت للإبتزاز، وإجراءاتي القانونية ستكون موثقة وأنا حاليا أحضر وأرتب ورقي للرد على إتهاماتها لي».