ميدو: أجواء بورسعيد قبل نهائي كأس الرابطة تشبه نابولي

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أكد أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك السابق، أن بورسعيد تعيش حالة جماهيرية رائعة قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا يوم السبت المقبل في نهائي كأس الرابطة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وقال ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن بورسعيد تتزين بأعلام المصري، وهي أجواء شبيهة بمدينة نابولي الإيطالية قبل مباراة التتويج بلقب الدوري الإيطالي.

وأشار إلى أن المصري البورسعيدي يعيش حالة فنية مميزة ورائعة مع المدرب ميمي عبدالرازق، وهذه المباراة أشبه باللقاءات التاريخية لأن المصري لم يفز بأي بطولة منذ عام 1998.