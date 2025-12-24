زيلينسكي: نأمل الحصول على رد من موسكو بشان مسودة خطة إنهاء الحرب

أعرب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن أمله بالحصول، اليوم الأربعاء، على رد من موسكو بشأن المسودة الأخيرة من خطة لإنهاء الحرب تمّ التوافق عليها مع الولايات المتحدة.

جاء ذلك في تصريحات نشرت، اليوم الأربعاء، عرض فيها تفاصيل الخطة المؤلفة من 20 بندا، والتي تم الاتفاق عليها خلال مباحثات بين مسئولين أمريكيين وأوكرانيين في ميامي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال زيلينسكي، للصحفيين: "سنحصل على الرد الروسي بعدما يتحدث الجانب الأمريكي إليهم"، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأكد الرئيس الأوكراني أن المفاوضين الأمريكيين والأوكرانيين فشلوا في الاتفاق على المسائل المرتبطة بالأراضي أثناء المحادثات الرامية لوضع حد للحرب مع روسيا، داعيا إلى بحثها على مستوى القادة.

وقال "لم نصل إلى توافق مع الجانب الأميركي في ما يتعلق بأراضي منطقة دونيتسك ومحطة زابوريجيا النووية".

وأوضح أن مسودة خطة السلام تنص على أن تشغل واشنطن وكييف وموسكو المحطة النووية، مضيفا: "نحن على استعداد لعقد اجتماع مع الولايات المتحدة على مستوى القادة للتعامل مع المسائل الحساسية. يتعيّن بحث مسائل على غرار قضية الأراضي على مستوى القادة".

وأضاف الرئيس الأوكراني أن مسودة خطة السلام تجمّد جبهات القتال الحالية، وأن خطة إنهاء الحرب تمهد الطريق أمام احتمال إقامة مناطق منزوعة السلاح.

ولم يحدد إن كان الاجتماع الذي يقترحه يشمل فلاديمير بوتين، علما بأن زيلينسكي لطالما دعا لعقد لقاء مع نظيره الروسي.

وقال أيضا إن كييف ستجري انتخابات بعد توقيع خطة السلام، مشيرا إلى أن مسودة خطة السلام لا توجب على كييف التخلي رسميا عن سعيها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".