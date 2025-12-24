فنزويلا: احتجاز الولايات المتحدة ناقلات نفطية لنا قرصنة دولية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وصف المندوب الدائم لفنزويلا لدى الأمم المتحدة صامويل مونكادا، احتجاز الولايات المتحدة ناقلات نفط تابعة لبلاده بأنه "قرصنة دولية".

وقال مونكادا في كلمة خلال جلسة للأمم المتحدة، الثلاثاء، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهدف إلى "السيطرة الكاملة" على الأراضي الفنزويلية واحتياطاتها النفطية ومواردها المعدنية عبر التهديد بالتدخل العسكري.

وأضاف: "احتجاز الولايات المتحدة لناقلات النفط الفنزويلية قرصنة دولية".

وتابع "اليوم سقطت الأقنعة.. كشف كبار المسئولين الأمريكيين عن أهدافهم الحقيقية. ليست المخدرات أو الحرية، بل النفط والمعادن والأراضي".

وأفاد أن بلاده كانت "الهدف الأول في الخطة الجيوسياسية للهيمنة على أمريكا اللاتينية".

وذكرا أن التحركات الأمريكية كانت "تحركات عسكرية مدبرة" تهدف إلى تطويق البلاد وإضعاف قدراتها العسكرية والاقتصادية وخلق الاضطرابات الداخلية.

والثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمر بفرض حصار على جميع ناقلات النفط الفنزويلية الخاضعة للعقوبات.

وتصاعد التوتر مؤخرا بين فنزويلا والولايات المتحدة، إذ احتجزت الأخيرة ناقلتي نفط قبالة سواحل فنزويلا، عقب إعلان واشنطن أنها ستصادر جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات بذريعة تمويل كراكاس لـ"إرهاب المخدرات".

كما دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى التنحي عن منصبه، وهدده بوجود أسطول بحري "ضخم" يحيط بفنزويلا.