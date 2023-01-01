قمة أمريكية يابانية كورية جنوبية مرتقبة في أغسطس المقبل

أعلنت مصادر في الحكومة اليابانية، اليوم، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يخطط لعقد قمة ثلاثية تجمع الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية في أغسطس المقبل.

وذكرت وسائل إعلام يابانية عن المصادر قولها إن الرئيس بايدن يخطط لعقد قمة ثلاثية تجمعه مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول في منتجع "كامب ديفيد" بولاية ماريلاند في يوم 18 أغسطس، كما أشارت إلى أن التهديدات النووية لكوريا الشمالية على رأس جدول أعمال القمة.

ومن جهتها، أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية، بأن الرئيس يون سيعقد قمة ثلاثية مع الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الياباني في أغسطس المقبل، مشيرة إلى أن الرئيس بايدن اقترح عقد القمة على هامش قمة مجموعة السبع في مايو الماضي.

كما أوضحت أن القمة ستتناول عدة مواضيع منها التعاون الأمني المشترك، ومسألة الردع الموسع، كما ستتناول تعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا المتقدمة وسلاسل الإمدادات لأشباه الموصلات والبطاريات.

وأوضح المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي في بيان له أن القمة ستعقد في وقت ما في أغسطس المقبل، لكن سيتم الإعلان عن الموعد والمكان المحددين قريبا بعد التنسيق بين الدول الثلاث.