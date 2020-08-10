الداخلية الأمريكية تعترف بفشلها في مواجهة الهجرة غير الشرعية

أخفقت هيئة الهجرة والجمارك الأمريكية بإصدار أوامر استدعاء قضائية لأكثر من 80٪ من المهاجرين الذين عبروا إلى البلاد بشكل غير قانوني، بموجب برنامج الهجرة الذي أطلقه الرئيس جو بايدن.

ووفقا للإحصاءات الواردة من وزارة الداخلية التي قدمتها الحكومة إلى قاض فيدرالي في ولاية فلوريدا، فإنه إدارة الهجرة والجمارك فشلت في تسليم استدعاءات محكمة الهجرة لأكثر من 80٪ من المهاجرين غير الشرعيين الذين تم القبض عليهم وإطلاق سراحهم بموجب برنامج "الإفراج المشروط" قبل نهاية العمل بإجراء "تايتل 42" التي سمحت بالطرد السريع للمهاجرين المقبوض عليهم، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وبموجب القانون الجديد لإدارة بادين، تم الإفراج بشكل مشروط عن المهاجرين ومنحهم 60 يوما لتسجيل الوصول لدى إدارة الهجرة والجمارك. لكن أكثر من 40٪ من المهاجرين لم يسجلوا الوصول على الإطلاق.

وبالنسبة للـ60٪ الآخرين، فشلت إدارة الهجرة والجمارك في تسليم إشعار للمثول أمام المحكمة في ثلثي قضايا المهاجرين.

وقالت سارة فابيان، محامية في وزارة العدل إن "وزارة الأمن الداخلي تحافظ على التزامها بأن الأفراد ملزمون بالامتثال للمتطلبات التي تفرضها وزارة الأمن الداخلي، وشركة إدارة الهجرة على استعداد لاتخاذ مثل هذه الإجراءات التي قد تكون مطلوبة لضمان امتثال الأفراد الذين تم إطلاق سراحهم بانتظار بدء إجراءات محكمة الهجرة الخاصة بهم لشروط الإفراج عنهم".

وقالت إدارة الهجرة والجمارك إنه من بين 2572 تم إطلاق سراحهم، وصل 1507 بحلول 10 يوليو، وهو الموعد النهائي. يمكن أن يشمل تسجيل الوصول الحضور شخصيا أو تسجيل الدخول إلى النظام عبر الإنترنت أو إرسال بريد إلكتروني.

ومن أصل 1507، تم إصدار 464 فقط إشعارا بالحضور. وهذا يعني أن 2108 أشخاص (82٪ من الذين تم القبض عليهم وإطلاق سراحهم) لم يتم إدخالهم بعد في جدول محكمة الهجرة.