الصحة العالمية: الظروف في غزة تخلق البيئة المثالية لانتشار الأمراض

قالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إن الظروف في غزة تخلق البيئة المثالية لانتشار الأمراض.

وحذرت المنظمة، من أن تدمير النظام الصحي في غزة، وانعدام الأمن وإعاقة الوصول والنزوح المستمر للسكان ونقص الإمدادات الطبية وسوء نوعية المياه وضعف الصرف الصحي، تؤدي جميعها إلى انخفاض معدلات التطعيم الروتيني وزيادة خطر الإصابة بالأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، بما في ذلك شلل الأطفال، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وقال المتحدث باسم المنظمة كريستيان ليندماير، إن تلك الظروف تشكل خطرا على الأطفال وتخلق البيئة المثالية لانتشار أمراض مثل شلل الأطفال.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أعنلت ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة إلى 38848 شهيدًا و89459 مصابًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي.