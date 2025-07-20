أعرب النجم الفرنسي بول بوجبا عن رأيه في انتقال زميله السابق ماركوس راشفورد إلى برشلونة على سبيل الإعارة، واصفًا الصفقة بأنها "جنونية"، مؤكدًا أن مانشستر يونايتد خسر لاعبًا كبيرًا.

وفي حديثه عبر بث مباشر مع صانع المحتوى الشهير "iShowSpeed"، قال بوجبا: "هذا أمر مجنون، لكنني سعيد من أجله لأنهم (مانشستر يونايتد) أخذوا منه رقمه. اليونايتد يخسر لاعبًا رائعًا، وهذا أمر مؤسف بالنسبة لهم."

وأضاف: "بالنسبة لبرشلونة، هذا أمر رائع بكل صراحة. لا أتحدث عن اليونايتد الآن، فهم تعاقدوا مع لاعبين جدد، ويبدو أن المدرب الجديد يريد تطبيق أفكاره الخاصة."

وأبدى بوجبا تفهمه لموقف المدرب روبين أموريم، قائلاً: "ليس ذنبه حقًا، إذا لم يكن يؤمن بلاعب ما، فعليه اتخاذ قرارات. هو بحاجة إلى الفوز، وإذا لم يفز، فسيتعرض للإقالة."

وكانت تقارير عديدة قد أشارت إلى توصل مانشستر يونايتد وبرشلونة لاتفاق مبدئي بشأن انتقال راشفورد إلى الفريق الكتالوني بنظام الإعارة خلال موسم 2025-2026، في واحدة من أبرز صفقات الميركاتو الصيفي الجاري.