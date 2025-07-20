ألمانيا تنتقد توزيع المساعدات في غزة عن طريق مؤسسة غزة الإنسانية

انتقدت الحكومة الألمانية توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة الفلسطيني المحاصر من قبل ما يُعْرَف بـ "مؤسسة غزة الإنسانية" معتبرة أنه غير كافٍ.

وفي رد على أسئلة من الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، قالت وزارة الخارجية تعليقا على طريقة التوزيع الجديدة التي تطبقها هذه المؤسسة إنه "بات من الواضح من وجهة نظر الحكومة الألمانية أن هذه الآلية لا تصل إلى السكان المدنيين بشكل كاف، ولا تعمل وفق المبادئ الإنسانية".

يذكر أن المؤسسة التي تدعمها كل من إسرائيل والولايات المتحدة، كانت بدأت عملها نهاية مايو الماضي بعد أشهر من الحصار الإسرائيلي على القطاع الساحي وقطع المساعدات عنه.

وتقوم المؤسسة بتوزيع الأغذية في عدد محدود من مراكز التوزيع. وتكررت التقارير حول وقوع حوادث إطلاق نار بالقرب من هذه المراكز أودت بحياة الكثير من الفلسطينيين الراغبين في الحصول على مساعدات، وتتهم هذه التقارير الجيش الإسرائيلي بأنه الجهة التي تطلق النار في هذه الحوادث. ووفقًا للأمم المتحدة، فقد استشهد مئات الفلسطينيين في محيط مراكز التوزيع التابعة لهذه المؤسسة منذ نهاية مايو الماضي.

وبررت إسرائيل اعتماد آلية التوزيع الجديدة بأنها تهدف إلى منع حركة حماس من الاستيلاء على المساعدات. غير أن المنتقدين يتهمون إسرائيل باستغلال المساعدات بشكل منحاز. وكانت الأمم المتحدة تدير سابقًا نحو 400 مركز توزيع في قطاع غزة لخدمة حوالي مليوني فلسطيني، لكنها باتت شبه معطلة الآن، بسبب منع إسرائيل وصول الإمدادات إليها.

وأضافت الحكومة الألمانية في ردها أنه يجب التحقيق الكامل والسريع في الحوادث الصادمة التي استشهد فيها أشخاص أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات أو توزيعها.

وأوضحت الحكومة الألمانية كذلك أنه لا تُقدم أي أموال دعم حكومي ألمانية إلى المؤسسة، وأنه لا توجد قرارات حالية بخصوص تمويلها.

ووصفت الحكومة في ردها الحالة الإنسانية في غزة في الرد بأنها "لا تُطاق"، مشيرة إلى ضرورة تخفيف معاناة الناس وتحسين الأوضاع الإنسانية بطريقة تتوافق تمامًا مع المبادئ الإنسانية والقانون الإنساني الدولي.

ويُشار إلى أن الوضع في قطاع غزة يُعد كارثيًا بعد نحو عامين من الحرب، حيث يعاني كثير من الفلسطينيين من الجوع، ويُحرم مئات الآلاف من النازحين من الاحتياجات الأساسية.