أردوغان يدعو المجتمع الدولي لإقامة علاقات مباشرة مع قبرص التركية



دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المجتمع الدولي للاعتراف بجمهورية قبرص التركية وإقامة علاقات دبلوماسية وسياسية واقتصادية معها وتسيير الرحلات الجوية المباشرة وفتح الباب أمام التجارة المباشرة.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الرئيس التركي في احتفالات "يوم السلام والحرية"، والذكرى السنوية الـ51 لـ"عملية السلام" التركية في جزيرة قبرص.

وقال الرئيس التركي: "جمهورية شمال قبرص التركية باتت ممثلة في منظمتي الدول التركية والتعاون الإسلامي رغم محاولة القبارصة الروم إظهار أنفسهم بأنهم وحدهم أصحاب الجزيرة.

وقال الرئيس التركي: "لن ننسى أبدًا ما تعرض له إخوتنا القبارصة الأتراك وسنستخلص منه الدرس، وسنبذل كل ما في وسعنا لمنع تكرار المعاناة.

وأضاف: "مع وصول الجنود الأتراك إلى جزيرة قبرص من خلال عملية السلام، أدرك العالم أجمع أن القبارصة الأتراك ليسوا وحدهم".

وأشار الرئيس التركي إلى أنّ القبارصة الأتراك لا يمتلكون 60 عاما أخرى ليضيعوها.

وقال: "كما وقف الوطن الأم تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية جنبًا إلى جنب في الماضي، فإنهما يواصلان اليوم المضي قدما بنفس العزيمة.

وتحتفل جمهورية شمال قبرص التركية بـ"عيد السلام والحرية" الذي يوافق 20 يوليو من كل عام، ذكرى انطلاق "عملية السلام" العسكرية التي نفذتها تركيا في الجزيرة عام 1974.

وفي 20 يوليو 1974، أطلقت تركيا "عملية السلام" في الجزيرة بعد أن شهدت انقلابا عسكريا قاده نيكوس سامبسون، ضد الرئيس القبرصي مكاريوس الثالث، في 15 من الشهر نفسه.

وجرى الانقلاب بدعم من المجلس العسكري الحاكم في اليونان، فيما استهدفت المجموعات المسلحة الرومية سكان الجزيرة الأتراك.

وبدأ الجيش التركي عملية عسكرية ثانية في 14 أغسطس 1974، ونجحت العمليتان في تحقيق أهدافهما، وأبرمت اتفاقية تبادل للأسرى بين الجانبين في 16 سبتمبر من العام ذاته.

وفي 13 فبراير 1975، تم تأسيس "دولة قبرص التركية الاتحادية" في الشطر الشمالي من الجزيرة، وانتخاب الراحل رؤوف دنكطاش، رئيسا لما باتت تعرف لاحقا باسم جمهورية شمال قبرص التركية.