استشهاد 132 فلسطينيا في قطاع غزة منذ فجر اليوم بينهم 94 من منتظري المساعدات

استشهد 132 فلسطينيا جراء قصف الاحتلال مناطق مختلفة في قطاع غزة منذ فجر اليوم بينهم 94 من منتظري المساعدات.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلا عن مصادر طبية في قطاع غزة، بارتفاع عدد الشهداء إلى 132 منذ ساعات الفجر، بينهم 94 شهيدًا من منتظري المساعدات الإنسانية، في أحدث جرائم الاحتلال التي طالت مناطق توزيع الإغاثة التي يشرف عليها الاحتلال، وتحديدًا في منطقة السودانية التي سقط فيها 81 شهيدًا على الأقل.

وأضافت أنه وفق بيانات وزارة الصحة في غزة، ارتفع عدد الضحايا منذ 27 مايو 2025 إلى995 شهيدًا و6011 إصابة، إلى جانب 45 مفقودًا، في ظل غياب أي مساءلة دولية لجرائم الاحتلال المستمرة بحق المدنيين العزل.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أن الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، المستمر منذ 7 أكتوبر 2023، ارتفعت إلى 58895 شهيدًا و140980 مصابًا، مشيرة إلى أن عددًا كبيرًا من الضحايا ما يزال تحت الركام أو في الطرقات، وسط عجز فرق الإنقاذ عن الوصول إليهم بفعل استمرار القصف وخطورة الأوضاع الميدانية .