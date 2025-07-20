رئيس القومي لحقوق الإنسان: نحرص على بيئة ديمقراطية وإعلام محايد ونزاهة انتخابات مجلس الشيوخ 2025

أكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، السفير محمود كارم، حرص المجلس على دعم البيئة الديمقراطية وتعزيز دور الإعلام كشريك رئيسي في ترسيخ الشفافية.

جاء ذلك خلال الدورة المتخصصة التي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمتابعي انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥.

وأشار "كارم" إلى بروتوكول التعاون بين المجلس والهيئة الوطنية للانتخابات، الذي يتم في إطار مؤسسي يرسخ مبادئ التعاون والتكامل في الاستحقاقات الانتخابية، مشددا على أن التغطية الإعلامية المحايدة ليست فقط واجبًا مهنيًا، بل مسؤولية تحترم حق المواطن في المعرفة المتوازنة، بما يعكس ما يجري على الساحة.

وأوضح كارم أن المجلس أعلن في بيان له اتخاذ إجراءات تنظيمية لتعزيز أدائه في المتابعة، مؤكدا على مجموعة من القواعد التي وُضعت أمام المجلس في اجتماعه بشهر يوليو، وأُطلق عليها القواعد الحاكمة للمشاركة.

ولفت إلى قرار قصر المشاركة الميدانية وداخل غرفة العمليات على الأعضاء غير المنتمين للأحزاب، مع عدم مشاركة الحزبيين، وعددهم ثلاثة أعضاء.

كما تقرر تجميد حق التصويت على قرارات المجلس ذات الصلة على الأعضاء الذيتن ينتمون لأحزاب سياسية، التزامًا من المجلس بسلوك مؤسسي يتفق مع المعايير المهنية ويحترم المبادئ الدستورية الراسخة، وكذلك مبادئ باريس التي ترسي الحياد والشفافية للمجالس الوطنية لحقوق الإنسان.

وأثنى كارم على التعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، مُشيدًا بدورها في تنظيم العملية الانتخابية وضمان نزاهتها، معوّلًا على مواصلة الجهد بمهنية وحيادية.

وأوضح أن دور المجلس في المتابعة يشمل إصدار تصاريح متابعة لفريق عريض من المجلس، بمن فيهم باحثون وباحثات مدربون على متابعة العملية الانتخابية، من خلال خريطة جغرافية متكاملة تغطي كافة أنحاء الخريطة الانتخابية لمصر.

وأشار إلى أن غرفة العمليات تتلقى تقارير يومية عن سير الانتخابات، ويحرص المجلس على أن تضم الغرفة عددًا كبيرًا من ذوي الخبرة في متابعة الانتخابات، إلى جانب فريق دعم قانوني وفني للاستجابة لأي شكاوى تتلقاها الغرفة.

وشدد على أن المجلس، منذ أيام رئيسه الأول الدكتور بطرس بطرس غالي، ثم محمد فايق، وضع قواعد يلتزم بها، مضيفًا: "هذه ليست أول مرة، فقد أعددنا منذ 13 عاما مدونة انتخابية استرشادية لدعم المتابعة للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة".

وأكد في ختام كلمته الشراكة مع المجتمع المدني في متابعة الانتخابات، قائلًا: "لنجعل من هذه الانتخابات عرسًا ديمقراطيًا يضاف إلى سجل مصر الناصع".

يشار إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان قد شكل في وقت سابق غرفة عمليات مركزية لمتابعة الانتخابات المقبلة لمجلس الشيوخ، والتي ستنطلق أعمالها الغرفة مطلع أغسطس المقبل.

وقال المجلس في بيان له إن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة الانتخابات، يأتي في إطار منظومة قائمة لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية، تعتمد على أدوات رصد ميدانية وفنية تُمكنه من قراءة واقع العملية الانتخابية بدقة وموضوعية، باعتبار أن الحق في الانتخاب يمثل أحد أبرز الحقوق السياسية التي يقوم عليها البناء الديمقراطي.