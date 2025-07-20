جزر توكارا اليابانية تعرضت لنحو 2200 زلزال منذ 21 يونيو الماضي

ضرب نحو 2200 زلزال مؤخرا سلسلة جزر بجنوب غرب اليابان.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية، أن مسئولي الأرصاد طالبوا المواطنين بتوخي الحذر من وجود مزيد من الزلازل، التي قد تصل قوتها إلى أقل من 6 على مقياس النشاط الزلزالي الياباني، والذي يتراوح ما بين صفر و7.

وتزايد النشاط الزلزالي منذ 21 يونيو الماضي حول جزيرتي اكوسيكجيما وكوداكاراجيما، اللتان تعدان جزءا من جزر توكارا بمقاطعة كاجوشيما.

وقالت هيئة الأرصاد اليابانية، إنه حتى صباح اليوم الأحد، تم تسجيل 2193 زلزالا بقوة واحد أو أكثر قبالة جزر توكارا منذ 21 يونيو الماضي.