 جزر توكارا اليابانية تعرضت لنحو 2200 زلزال منذ 21 يونيو الماضي - بوابة الشروق
الأحد 20 يوليه 2025 10:55 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمصير وسام أبو علي في المرحلة المقبلة؟


النتـائـج تصويت

جزر توكارا اليابانية تعرضت لنحو 2200 زلزال منذ 21 يونيو الماضي

طوكيو - (د ب أ)
نشر في: الأحد 20 يوليه 2025 - 10:36 ص | آخر تحديث: الأحد 20 يوليه 2025 - 10:36 ص

ضرب نحو 2200 زلزال مؤخرا سلسلة جزر بجنوب غرب اليابان.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية، أن مسئولي الأرصاد طالبوا المواطنين بتوخي الحذر من وجود مزيد من الزلازل، التي قد تصل قوتها إلى أقل من 6 على مقياس النشاط الزلزالي الياباني، والذي يتراوح ما بين صفر و7.

وتزايد النشاط الزلزالي منذ 21 يونيو الماضي حول جزيرتي اكوسيكجيما وكوداكاراجيما، اللتان تعدان جزءا من جزر توكارا بمقاطعة كاجوشيما.

وقالت هيئة الأرصاد اليابانية، إنه حتى صباح اليوم الأحد، تم تسجيل 2193 زلزالا بقوة واحد أو أكثر قبالة جزر توكارا منذ 21 يونيو الماضي.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك