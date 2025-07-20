إطلاق صفارات سيارات الإسعاف بشكل موحد في غزة كنداء استغاثة

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أطلقت سيارات الإسعاف في قطاع غزة صفارتها بشكل موحد كـ«نداء استغاثة وتحذير من تفاقم المجاعة وتدهور الوضع الصحي».

وحمل العاملون بهيئة الإسعاف لافتات كتب عليها: «غزة تختنق»، و«غزة تحترق جوعا والعالم يصم أذنيه»، و«ليس هناك وقت.. الجوع يقتل الآن»، و«في غزة الجوع يسبق الموت، والمساعدات تصل متأخرة دائمًا».

إطلاق صفارات سيارات الإسعاف بشكل موحد في قطاع غزة كنداء استغاثة وتحذير من تفاقم المجاعة وتدهور الوضع الصحي. pic.twitter.com/w1KgdzMSJE — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 20, 2025

وتعمدت سلطات الاحتلال تجويع المدنيين في قطاع غزة، من بينهم مليون طفل يعانون سوء التغذية ويواجهون خطر الموت، في ظل عدم دخول أي صنف من أصناف الحليب أو الفواكه والأسماك والمكملات الغذائية.

وأعلنت الأونروا أن معظم سكان غزة دخلوا المرحلة الخامسة وهي الأشد بمؤشر المجاعة.

وتوفيت الطفلة رزان أبو زاهر عن في الرابعة من العمر؛ نتيجة مضاعفات سوء التغذية والجوع بمستشفى الأقصى بدير البلح.

وحملت الطفلة رقم خمسة من قائمة ضحايا الجوع خلال 48 ساعة والرقم 70 من بداية الحرب على غزة، فيما بلغ عدد الوفيات بسبب نقص الغذاء والدواء إلى 620 مريضاً.