أسامة ربيع: لا يوجد أي بديل لقناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنَّه لا يوجد أي بديل لقناة السويس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن هناك طرقًا أخرى للمرور والعبور لكنها لا يمكن أن تكون بديلة عن قناة السويس.

أوضح أن جميع تلك الطرق تتضمن مسارًا بحريًّا بجانب مسار بري أو خط سكة حديد وبالتالي تكون غير مناسبة لعبور سفن الحاويات.

وأشار إلى زيادة حجم الانبعاثات الناجمة عن الشحن البحري من السفن التي عبرت طريق رأس الرجاء الصالح في 2024 حيث بلغت نحو 33.3 مليون طن زيادة في الانبعاث الكربوني و10 ملايين طن استهلاك الوقود.

ولفت إلى أن هذا الأمر يؤكد أنه مهما جرى الحديث عن طرق أخرى فإن قناة السويس تظل هي الممر الأفضل.

وشدد على أن قناة السويس هي الطريق الأقل انبعاثًا للكربون وأقل استهلاكًا للوقود وأقصر الطرق وأكثرها أمانا.

ونوه بأن عدم وجود أي بديل لقناة السويس لم يدفع الهيئة للتوقف عن التطوير المستمر، مشيرًا إلى إنشاء قناة السويس الجديدة وتطوير القطاع الجنوبي بجانب توفير عشر خدمات جديدة لم تكن موجودة بالقناة من قبل.



